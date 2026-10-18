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Иваново

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Объем экспорта в Ивановской области за первое полугодие 2026 года вырос на 14%

В Ивановской области отмечен рост внешнеэкономической активности. По итогам первого полугодия 2026 года объем экспорта региона увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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