«Сидел на опушке»: В Омской области всю ночь искали 2-летнего малыша. Ребенок прошел около трех километров от дома бабушки.
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«Сидел на опушке»: В Омской области всю ночь искали 2-летнего малыша. Ребенок прошел около трех километров от дома бабушки.