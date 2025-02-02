Овчинский: два новых жилых комплекса построили в Новогирееве по программе реновации

На Кусковской и Мартеновской улицах в столичном районе Новогиреево по программе реновации построили две новостройки – их суммарная площадь достигает 154 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.