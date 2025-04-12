СП: «профсоюз олигархов» ведет хитрую игру в отношении Автоконцерна АвтоВАЗ

В связи с критикой в адрес локализации, которая фактически не выполняется даже у АвтоВАЗа, администрация президента России потребовала внести изменения в законопроект о «локализации» такси, пишет Иван Рыбин из «Свободной прессы».
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