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Штормовое предупреждение: опять? На Кубань идут ливни со снегом, сильный ветер и январская гроза

Штормовое предупреждение: опять? На Кубань идут ливни со снегом, сильный ветер и январская гроза

Снова заливать и заметать будут сильный дождь и дождь со снегом, гроза (в январе у нас уже бывали грозы?), ну и, конечно же, дополнит картину сильный ветер.

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