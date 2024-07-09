Cамокатчиков начнут проверять на умственные способности перед поездкой

В случае провала теста или отказа от его прохождения скорость поездки ограничат до 15 км/ч Сервис аренды самокатов Whoosh начнет выборочно проверять пользователей на реакцию, внимательность и концентрацию, пишет РБК.
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