Российские подразделения создали уже второй плацдарм на правом берегу реки Оскол под Купянском

Российские военные форсировали реку Оскол на новом участке в районе Купянска. По поступающей с мест информации, передовые группы ВС РФ преодолели водную преграду на лодках в окрестностях населенного пункта Масютовка, и сходу смогли занять преобладающую над этим участком высоту.