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Российские подразделения создали уже второй плацдарм на правом берегу реки Оскол под Купянском

Российские подразделения создали уже второй плацдарм на правом берегу реки Оскол под Купянском

Российские военные форсировали реку Оскол на новом участке в районе Купянска. По поступающей с мест информации, передовые группы ВС РФ преодолели водную преграду на лодках в окрестностях населенного пункта Масютовка, и сходу смогли занять преобладающую над этим участком высоту.

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