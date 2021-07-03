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Оригинальный гоночный Jaguar X-Type пустят с молотка в Великобритании

Оригинальный гоночный Jaguar X-Type пустят с молотка в Великобритании

Уникальный X-Type продадут на зарубежном аукционе. Изначально рассчитывали, что автомобиль примет участие в британском чемпионате SCV8 Supercar, однако запуска серии так и не удалось дождаться.

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