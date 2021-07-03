Оригинальный гоночный Jaguar X-Type пустят с молотка в Великобритании

Уникальный X-Type продадут на зарубежном аукционе. Изначально рассчитывали, что автомобиль примет участие в британском чемпионате SCV8 Supercar, однако запуска серии так и не удалось дождаться.
Популярные статьи
- “Я долго пытался быть лояльным государству – не удалось”: лидер группы “Алиса” Кинчев записал жесткое обращение к властям
- Кинчев обвинил власти в двойных стандартах и пополнил ряды ковид-диссидентов: «Я не хочу жить в цифровом концлагере!»
- Блогер и автогонщик Иван Куренбин разбился насмерть в ДТП вместе со своей девушкой Татьяной Игущиной
Свежие комментарии