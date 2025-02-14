14 февраля исполняется ровно год как погиб в ходе проведения специальной военной операции Сергей Юрьевич Оленёв.
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14 февраля исполняется ровно год как погиб в ходе проведения специальной военной операции Сергей Юрьевич Оленёв.