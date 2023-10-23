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Бойца Питбуля поддержали после угроз от «азербайджанской мафии»: «Приедем всем отрядом»

По его словам, русские парни – это тыл, который спасает и помогает тем, кто оказался на передовой. Бойца ММА, участника СВО с позывным «Питбуль» поддержали после угроз со стороны участников «азербайджанской мафии».

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Комментарии
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Г
Гость
Так и есть, эти трусливые чмошники могут только тявкать из подворотни, а как дойдёт до дела, так сразу в кусты. Пересажать всех к чёрту и их заступников тоже.
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1 н.
СЗ
Слава Зубков
Какая азербайджанская мафия. Там десяток трусливых сопляков. Пол землю надо этих трусливых шакалов.
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1 н.
СГ
Светлана Грушкина
Эти мигранты и в других городах России ведут себя по хамски. Оборзели в край. Их просто надо выпроваживать из России.
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1 н.

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