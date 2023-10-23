Бойца Питбуля поддержали после угроз от «азербайджанской мафии»: «Приедем всем отрядом»

По его словам, русские парни – это тыл, который спасает и помогает тем, кто оказался на передовой. Бойца ММА, участника СВО с позывным «Питбуль» поддержали после угроз со стороны участников «азербайджанской мафии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии