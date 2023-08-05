Собянин: В Москве открылись еще семь обновленных поликлиник

life style

А как оборудуется для народа набережная Кутузовского проспекта со 150летним пивным заводом на 6 гектарах ? Надеюсь, что москвичам подарят прекрасное место отдыха. Вдобавок, для небоскребов Сити это партер потрясающего вида на Кутузовский проспект, площадь Европы, МГУ, Воробьёвы горы