Город будет продолжать строить новые объекты и обновлять существующие Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает работу по улучшению инфраструктуры города.
Собянин: В Москве открылись еще семь обновленных поликлиник
Комментарии
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life style
А как оборудуется для народа набережная Кутузовского проспекта со 150летним пивным заводом на 6 гектарах ? Надеюсь, что москвичам подарят прекрасное место отдыха. Вдобавок, для небоскребов Сити это партер потрясающего вида на Кутузовский проспект, площадь Европы, МГУ, Воробьёвы горы
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