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Стильная одежда в технике макраме: стильные наряды лета 2021

Стильная одежда в технике макраме: стильные наряды лета 2021

Мы привыкли видеть декор, выполненный в технике макраме, в дизайне современных квартир. Но в этом сезоне дизайнеры одежды решили попробовать перенести эту технику на одежду.

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