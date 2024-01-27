«Фальшивишь!»: очень строгий учитель игры на пианино

Обезьяна из этого видео учит женщину, как правильно играть на пианино. У этого необычного учителя настолько тонкий и чуткий слух, что он чувствует каждую фальшивую ноту в игре женщины, за что «учит» ее своеобразным и довольно спорным методом.
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