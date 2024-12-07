В Армении вспоминают жертв Спитакского землетрясения: Прошло уже 36 лет

Почти 40 лет назад в Армении произошло разрушительное землетрясениеРовно 36 лет назад в этот день в Армении произошло землетрясение, жертвами которого, согласно официальным данным, стали 25 тысяч человек.
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