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По стопам Пелагеи: дети из Новосибирской области рассказали о жизни после ТВ-проектов

По стопам Пелагеи: дети из Новосибирской области рассказали о жизни после ТВ-проектов

После участия в популярных телевизионных проектах у талантливых детей меняются судьбы.Дети из Новосибирской области не раз штурмовали популярные телевизионные проекты – "Голос", "Ты супер", "Минута славы" и так далее.

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