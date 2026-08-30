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Царьград

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Financial Times: Наследный принц Алоиз усилил власть в Лихтенштейне

Financial Times: Наследный принц Алоиз усилил власть в Лихтенштейне

Княжеский дом Лихтенштейна объявил о реформе престолонаследия, уравняв права мужчин и женщин. Financial Times сообщает, что изменения укрепили позиции наследного принца Алоиза, предоставив ему больше полномочий в управлении династией.

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