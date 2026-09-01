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Жители Ямала столкнулись с массовой рассылкой фейков о минировании

Жители Ямала столкнулись с массовой рассылкой фейков о минировании

Жителям Ямала 1 сентября начали приходить сообщения о якобы заминированных зданиях. Массовой рассылкой фейков злоумышленники пытаются дестабилизировать обстановку, предупредила пресс-служба губернатора.

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