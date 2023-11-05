Конфискация российских активов чревата экономическими последствиями для Запада. Об этом в статье для Financial Times пишет обозреватель Мартина Сандбу.
Серьезный удар: чем опасна для Запада конфискация российских активов
Комментарии
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Валентин Щербаков
Почему РОССИЯ слабо реагирует на санкции и вообще позволяет фашистской коалиции США и ЕС вводить их против нашей страны. Неужели трудно нам выйти из всех договорных отношений с этими международными террористическими странами, как это сделала КНДР и жить спокойно со странами, которые желают с нами экономически сотрудничать и торговать....Почему мы унижаемся перед всей этой гнилой бандой уродов и извращенцев....
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