Серьезный удар: чем опасна для Запада конфискация российских активов

Валентин Щербаков

Почему РОССИЯ слабо реагирует на санкции и вообще позволяет фашистской коалиции США и ЕС вводить их против нашей страны. Неужели трудно нам выйти из всех договорных отношений с этими международными террористическими странами, как это сделала КНДР и жить спокойно со странами, которые желают с нами экономически сотрудничать и торговать....Почему мы унижаемся перед всей этой гнилой бандой уродов и извращенцев....