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За рулем

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Этот Porsche будет трудно купить даже в Европе: представлена особая версия

Этот Porsche будет трудно купить даже в Европе: представлена особая версия

Porsche объявила о выпуске особой версии спорткара 911 GT3, которая получила имя Bergsport. Всего соберут сто экземпляров, причем предназначены они для покупателей из Италии, Австрии, Швейцарии и Франции.

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