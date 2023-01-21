Военное обозрение

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Американцы передают Украине БТР Stryker: лучше того, что давали раньше

Американцы передают Украине БТР Stryker: лучше того, что давали раньше

К сожалению, ушли те времена, когда мы всерьёз полагали, что существуют какие-то непересекаемые красные линии, за которые Запад переступать побоится.

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