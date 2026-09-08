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Царьград

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Андрей Воробьёв и Олег Белозёров заложили первый камень станции «Монумент»

Андрей Воробьёв и Олег Белозёров заложили первый камень станции «Монумент»

Пешком до МЦД за 8 минут: в Химках дали старт стройке станции МЦД-3 «Монумент».Жители крупных жилых комплексов в Химках скоро смогут забыть о долгих поездках на автобусах до ближайших остановок транспорта.

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