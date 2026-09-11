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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Венеция» подписала бывшего защитника УНИКСа Эрика Грина

« Венеция » объявила о подписании 35-летнего разыгрывающего Эрика Грина (191 см). Американец был выбран 46-м на драфте-20213 НБА, поиграл за «Юту» и «Денвер», после чего продолжил карьеру за рубежом, в Европе и Азии.

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