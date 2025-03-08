Блогера Александру Митрошину доставили в Москву для следственных действий после задержания в Сочи

Блогер Александра Митрошина была доставлена в Москву для проведения следственных мероприятий. Рейсовый борт с задержанной приземлился в аэропорту Шереметьево ранним утром 8 марта, сообщает газета «Известия».
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