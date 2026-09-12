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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ольга Смородская: «У «Локо» нет стратегии, исполнителей, вообще ничего. Накупили середняков! Зачем они команде? Это от непонимания футбола. Позор! На месте Нагорных подала бы в отставку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не видит у команды никаких перспектив в сезоне-2026/27.

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