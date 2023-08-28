Антрополог Сударикова заявила о возможности появления суперкиборгов

Антрополог, спикер научно-популярного лектория "Открывай новое" Политехнического музея Елена Сударикова считает, что в ближайшие 200 лет возможно появление суперкиборгов, у которых органы чувств будут полностью заменены техническими устройствами.
Антрополог, спикер научно-популярного лектория "Открывай новое" Политехнического музея Елена Сударикова считает, что в ближайшие 200 лет возможно появление суперкиборгов, у которых органы чувств будут полностью заменены техническими устройствами.
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