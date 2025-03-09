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Царьград

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По наводке Франции: ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области

По наводке Франции: ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области

При атаке погибли три человека и еще шесть получили ранения различной степени тяжестиРазведка Франции, после того как США отказались передавать данные Украине, взяла эту миссию на себя.

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