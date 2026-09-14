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Politico: послы ЕС не смогли согласовать продление части санкций против РФ

Politico: послы ЕС не смогли согласовать продление части санкций против РФ

Решить вопрос о продлении одной из санкционных мер в отношении России, срок действия которой истекает 15 сентября, не смогли дипломаты Евросоюза, 14 сентября пишет издание Politico.

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