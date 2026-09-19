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Царьград

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Бывший евродепутат: "СВО должна была начаться с Прибалтики"

Бывший евродепутат: "СВО должна была начаться с Прибалтики"

Бывший евродепутат сказал высказал крайне важную мысль – во-первых, он, как и многие другие, считает, что СВО должна была начать ещё 15-20 лет назад.

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