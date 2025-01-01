Шутер Bright Memory: Infinite выйдет на iOS и Android FYQD-Studio, разработчики шутера Bright Memory: Infini...

Шутер Bright Memory: Infinite выйдет на iOS и AndroidFYQD-Studio, разработчики шутера Bright Memory: Infinite, который изначально разрабатывался всего одним человеком, неожиданно анонсировали мобильную версию для своей игры.
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