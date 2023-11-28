В Париже прошел Форум веселых и находчивых соотечественников

«Зачем нам КВН у нас Форум соотечественников есть», - эта фраза действующего и переизбранного Председателя Координационного совета соотечественников, Георгия Шепелева, оброненная во время обсуждения резолюции, могла бы стать прекрасным резюме к прошедшему в Париже 12 форуму российских соотечественников во Франции.