Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

В больнице москвичам круглосуточно оказывают экстренную и плановую помощь В Москве в соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров полностью переоборудовали рентгеноперационную больницы имени М.
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