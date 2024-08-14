ГП ФРГ не стала комментировать ордер на арест по делу "Северных потоков"

Генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".
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