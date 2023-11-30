Путин подписал указ о создании "Холдинга ВВСС" для управления аэропортом Пулково

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% долей кипрской компании в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы" (управляющей компании (УК) аэропорта Пулково) передают в собственность "Холдинга ВВСС".
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