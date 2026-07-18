Врач объяснил, почему «помолодел» рак

Рост случаев онкозаболеваний среди людей до 40 лет связан с ускоренным биологическим старением организма, при котором биологический возраст организма на клеточном уровне значительно опережает хронологический паспортный возраст.
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