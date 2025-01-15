Сливочное масло в России за 2024 год подорожало на 36%, овощи – на 22%, следует из данных Росстата. Как отмечается в материале ведомства, в целом за 2024 год цены на продукты питания выросли на 11,4% при общей инфляции в 9,52%.
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