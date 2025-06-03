В центре Смоленска началось строительство пирса

«Станет смотровой площадкой с красивым видом на пруд, крепостную стену и новый водопад». Александр Новиков также обозначил срок стройки в смоленском парке Глава города Александр Новиков рассказал подробности проекта по стартовавшему возведению пирса в «Лопатинском саду» Смоленска, со стороны улицы Дзержинского.