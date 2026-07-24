«Удар был очень серьёзный»: на Украине атакована выставка вооружений Российские войска нанесли удар по одному из военных полигонов на Украине, где в момент атаки проходила выставка новейших образ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Удар был очень серьёзный»: на Украине атакована выставка вооружений Российские войска нанесли удар по одному из военных полигонов на Украине, где в момент атаки проходила выставка новейших образ.
Свежие комментарии