Красноярка пожаловалась на бейглы без базилика в доставке

В Роспотребнадзоре поделились историей: — Жительница Красноярска неоднократно заказывала бейгл через службу доставки «Самокат», но каждый раз ощущала разочарование из-за отсутствия в нём заявленного базилика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии