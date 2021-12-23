Акции Tesla подорожали на 7,5 %, хотя Илон Маск пояснил, что продолжит их продавать

Заявления Илона Маска (Elon Musk) по поводу приближения к заветному рубежу реализации в 10 % принадлежащих ему акций Tesla были восприняты рынком слишком буквально, курс ценных бумаг вырос на 7,5 %, а капитализация компании опять превысила $1 трлн.