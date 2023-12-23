На Украине из-за воровства задержали главу управления минобороны

Украинские правоохранители задержали главу управления Минобороны Украины, которого подозревают в краже 1,5 млрд гривен (около 3,7 млрд рублей) при закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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