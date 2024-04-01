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Хирурги из Кемерова спасли пациента со звоном в ушах от кровоизлияния

Хирурги из Кемерова спасли пациента со звоном в ушах от кровоизлияния

Пациент страдал от головокружения и звона в ушах, избавить от которых его смогли лишь нейрохирурги.Житель Кемерова был уверен, что у него какое-то лор-заболевание, но оказалось, что у него – геморрагический инсульт.

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