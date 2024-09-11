Операторы БПЛА провели «воздушное разминирование» в приграничье Курской области

Министерство обороны России 11 сентября опубликовало кадры боевой работы в приграничном районе Курской области операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Север» по «воздушному разминированию» местности от взрывоопасных предметов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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