Об усилении позиций «Исламского джихада» в Турции

Как указывают некоторые оппозиционные турецкие СМИ, палестинский «Исламский джихад», признанный террористической организацией такими партнёрами Анкары, как США и ЕС, значительно расширил своё присутствие в Турции, государстве-члене НАТО, при существенной поддержке правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его союзников, пишет оппозиционный Ак-Сараю интернет-ресурс Nordic Monitor.