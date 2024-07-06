БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Об усилении позиций «Исламского джихада» в Турции

Об усилении позиций «Исламского джихада» в Турции

Как указывают некоторые оппозиционные турецкие СМИ, палестинский «Исламский джихад», признанный террористической организацией такими партнёрами Анкары, как США и ЕС, значительно расширил своё присутствие в Турции, государстве-члене НАТО, при существенной поддержке правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его союзников, пишет оппозиционный Ак-Сараю интернет-ресурс Nordic Monitor.

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