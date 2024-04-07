В Чехии рассматривают разрешение на долгосрочное проживание украинцев

В МВД Чехии предлагают внести в закон Lex Ukrajina разрешение на долгосрочное проживание украинских беженцев с временной защитой, которые за время нахождения интегрировались в рынок труда и общественную жизнь страны, то есть стали экономически самодостаточными.
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