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Минцифры и комитет Госдумы не согласовали поправки о штрафах за утечки данных

Минцифры и комитет Госдумы не согласовали поправки о штрафах за утечки данных

Законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных удастся согласовать не раньше осенней сессии, хотя его планировалось внести в Госдуму еще весной, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения законопроекта.

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