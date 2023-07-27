Минцифры и комитет Госдумы не согласовали поправки о штрафах за утечки данных

Законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных удастся согласовать не раньше осенней сессии, хотя его планировалось внести в Госдуму еще весной, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения законопроекта.