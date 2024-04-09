На Западе отреагировали на слова Борреля о России: «А вы точно дипломат?»

ЛОНДОН, 9 апреля, ФедералПресс. Читатели британской газеты Financial Times выразили свое негодование в ответ на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об угрозе России Европе не только в рамках украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии