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На Западе отреагировали на слова Борреля о России: «А вы точно дипломат?»

На Западе отреагировали на слова Борреля о России: «А вы точно дипломат?»

ЛОНДОН, 9 апреля, ФедералПресс. Читатели британской газеты Financial Times выразили свое негодование в ответ на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об угрозе России Европе не только в рамках украинского конфликта.

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