Международная федерация дзюдо дисквалифицировала сербского спортсмена за то, что он перекрестился перед выходом на татами

Сербского дзюдоиста дисквалифицировали на пять лет за, как выразились чиновники, публичную демонстрацию религиозного жеста перед выходом на татами.
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