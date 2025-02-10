🏒15 февраля, в 10:00, на ледовой площадке Ремзаводского стадиона состоится турнир по хоккею на Кубок Главы городского поселения г.
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🏒15 февраля, в 10:00, на ледовой площадке Ремзаводского стадиона состоится турнир по хоккею на Кубок Главы городского поселения г.