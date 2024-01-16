Как реагировать на неожиданную встречу с вашим работодателем

Никто не любит, когда его приглашают на импровизированную встречуЕсть ли что-нибудь более неприятное, чем сообщение вашего босса о том, что он хотел бы встретиться с вами в кратчайшие сроки? Даже если вы уже освоились на данном рабочем месте и ощущаете себя спокойно, вы всё равно можете внезапно почувствовать, что нервничаете.
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