Как реагировать на неожиданную встречу с вашим работодателем

Никто не любит, когда его приглашают на импровизированную встречуЕсть ли что-нибудь более неприятное, чем сообщение вашего босса о том, что он хотел бы встретиться с вами в кратчайшие сроки? Даже если вы уже освоились на данном рабочем месте и ощущаете себя спокойно, вы всё равно можете внезапно почувствовать, что нервничаете.