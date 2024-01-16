«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

1 подписчик

Как реагировать на неожиданную встречу с вашим работодателем

Как реагировать на неожиданную встречу с вашим работодателем

Никто не любит, когда его приглашают на импровизированную встречуЕсть ли что-нибудь более неприятное, чем сообщение вашего босса о том, что он хотел бы встретиться с вами в кратчайшие сроки? Даже если вы уже освоились на данном рабочем месте и ощущаете себя спокойно, вы всё равно можете внезапно почувствовать, что нервничаете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх