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Названы главные «скелеты из шкафа» Елизаветы II: как сплетничали о королеве

Названы главные «скелеты из шкафа» Елизаветы II: как сплетничали о королеве

Британская королевская семья любима в народе в том числе и за то, что ничто человеческое им не чуждо: принцы и принцессы, как простые смертные, изменяют друг другу, ссорятся с родителями, самовольно женятся на простолюдинах и напиваются в пабах.

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